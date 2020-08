Moto3, Vietti Ramus: "Non è stata la gara che mi aspettavo"

Celestino Vietti Ramus ha tenuto il ritmo del gruppo dei primissimi per tutta la durata di gara. In lotta per il podio, post gara, ha perso una posizione per aver oltrepassato i limiti del tracciato nel corso dell’ultimo giro ed è stato classificato al quinto posto finale.

“Non è stata la gara che mi aspettavo: ho fatto fatica e non sono riuscito ad impostare il passo che avrei voluto. Ho cercato di tenere duro, di essere aggressivo in bagarre, ma a pochi giri dalla fine mi sono ritrovato in 12esima posizione. Ho recuperato, ma non abbastanza. E’ andata cosi, speravo di raccogliere di più” ha detto il centauro dello Sky Racing Team VR46 impegnato nel Mondiale Moto3.

