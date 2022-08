MotoGP, Bastianini: "Peccato, avevo il passo di Bagnaia"

21-08-2022 17:36

Arrivava dalla sua prima pole position in MotoGP, dove quest’anno ha già vinto tre gare, ma per Enea Bastianini il GP d’Austria si è chiuso con un ritiro a causa di un problema tecnico inaspettato. Ha infatti rotto il cerchione anteriore dopo essere andato sul cordolo in uscita di curva 9 nei primi giri.

Questo il suo commento a fine gara: “Ero in controllo, avevo il ritmo per il podio o per la vittoria. Stavo gestendo poi è arrivato Martin – le sue parole a Sky -. Nei vari attacchi purtroppo in un passaggio sul cordolo in curva 9 ho rotto il cerchione. Peccato perché avevo il ritmo di Bagnaia, Quartararo e Miller“.

Bastianini ha poi parlato della sfida proprio con Jorge Martin per la Ducati ufficiale nel 2023: “Tutte le volte che ero in lotta con lui quest’anno l’ho spuntata io. Poi non voglio togliergli nulla, è un pilota molto veloce”.