MotoGP, FP3 Misano: Miller davanti a tutti, poi Bagnaia e Bastianini

03-09-2022 11:46

Si è svolta in mattinata la terza sessione di prove libere nel GP di San Marino, che si corre sul World Circuit Marco Simoncelli, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022.

Dopo la terza piazza delle FP2, Jack Miller si prende il miglior crono in 1:31.296, seguito da Bagnaia (2°) e Bastianini (3°), che dal prossimo anno prenderà il posto in Ducati proprio di Miller.

Quarto Fabio Quartararo, a conferma di come, in questo weekend, la Ducati sembri averne di più del Diablo. Quindo un buon Rins in Suzuku, poi la Pramac di Zarco e le due Aprilia, con Vinales prima di Espargaro. Chiudono la top 10 Morbidelli e Oliveira.

I migliori 10 delle FP3 a Misano:

1. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1:31.296

2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.071

3. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.221

4. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.348

5. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.411

6. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.541

7. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.548

8. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.633

9. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.641

10. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.659