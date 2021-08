Motogp, Jorge Martin: "Dobbiamo lavorare sulla condizione fisica"

È andato davvero vicino alla terza pole position consecutiva il rider della Ducati Pramac Jorge Martin, ma il giro gli è stato tolto per un vistoso taglio in curva 8. Il rookie, che continua a stupire sul giro secco, non si vede in lotta per la vittoria nella gara di domani sul tracciato britannico, anche se spera di poter raggiungere almeno il gradino basso del podio. Queste le sue parole:

“Nelle FP4 sono uscito con gomme usate mentre tutti avevano le nuove, ma il ritmo è stato buono. Mi sto abituando alla moto, manca ancora un po’ di esperienza ed è ciò su cui ho lavorato nelle ultime libere. Ma in passato sono stato rapido qui.”Jorge Martín è decisamente fiducioso in vista della corsa di domenica. Parlando poi delle qualifiche, “Pensavo di riuscire a conquistare un buon piazzamento. Márquez era davanti, quindi era una bella occasione per l’ultimo giro. Ma ho capito fin dall’inizio che il mio tempo non era valido per la pole position… Scattiamo però da un bella posizione e possiamo lottare per il podio domani.”

OMNISPORT | 28-08-2021 18:32