MotoGp, Quartararo: "A Losail temo la Ducati"

Test di Losail positivo per Quartararo. In vista delle gare su questa pista – ce ne saranno infatti due, la prima il 28 marzo e la seconda il 4 aprile -, il francese teme la Ducati: “In gara le condizioni potrebbero cambiare, poi una cosa è il GP, un’altra i test, ma sono felice perché mi sento bene e ho un bel ritmo, ma voglio restare concentrato. Poi c’è la Ducati: su piste come Jerez e Le Mans no, ma qui la loro velocità è un problema, anche se noi siamo messi bene e resto focalizzato sul buono che abbiamo a disposizione”.

Infine un aspetto nuovo per lui, il ruolo di pilota di team factory: “È una responsabilità massiccia – dice il francese, approdato alla Yamaha ufficiale dal team Petronas -, con tanti ingegneri in più che ascoltano le tue sensazioni per avere un riscontro che è sempre più importante e decisivo. Compito duro, ma mi piace”.

OMNISPORT | 12-03-2021 19:20