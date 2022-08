MotoGP Silverstone, Quartararo: "Ho sofferto dal long lap alla fine"

07-08-2022 22:53

Dominatore indiscusso lo scorso anno, oggi appena ottavo: Fabio Quartararo deve fare i conti con una domenica di grande difficoltà su una pista dove dodici mesi fa non ebbe alcun rivale. Oggi il centauro francese doveva scontare un long lap penalty, ma questa penalità non ha influenzato in toto la corsa a Silverstone.

Il campione del mondo in carica è partito ottimamente dalla quarta piazza dello schieramento di partenza guadagnando subito il secondo posto dietro a Zarco. Tuttavia il long lap penalty effettuato lungo il quarto giro lo ha retrocesso in quinta posizione. SIno dai primi metri si è visto che il francese non fosse in grado di compensare una differenza tecnica così elevata emersa in maniera piuttosto imbarazzante oggi a Silverstone.

Ecco le dichiarazioni rilasciate al termine della gara: “Non sono contento. Ho sofferto molto e non è stato divertente. Con la gomma posteriore media abbiamo faticato troppo. Dopo la penalità per il long lap ero dietro a quattro piloti e la gomma posteriore si è surriscaldata. Non sono più riuscito a trovare prestazione e il degrado è stato molto più sensibile del previsto. In quel momento la nostra gara era finita. Di lì non ho fatto una buona gara sino alla fine”.