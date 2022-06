MotoGP, Tardozzi: "Bagnaia diventerà il campione che è"

19-06-2022 22:20

Altro weekend negativo per Bagnaia e la Ducati ufficiale, col pilota torinese che è tornato a casa nuovamente con zero punti. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha difeso così il proprio pilota: “La pista nel pomeriggio era molto scivolosa, non c’è mai stato questo caldo”.

“Il fatto che Quartararo avesse preso qualche metro di vantaggio ha portato Pecco a tenere una velocità di curva più sostenuta, questo ha provocato la caduta. Bagnaia va difeso: deve solo sistemare alcuni dettagli e poi da pilota super veloce diventerà il campione che è“, ha concluso Tardozzi.