MotoGP, Zarco: "Difficile capire il vero potenziale della Honda"

19-02-2022 20:34

Il 6 marzo inizierà la stagione MotoGP con la prima gara in Qatar, sul circuito di Losail. Il pilota francese della Ducati Pramac Johann Zarco è pronto a battagliare in una pista molto favorevole a Borgo Panigale, con una moto che oltretutto sembra già una delle migliori del lotto.

A Motorsport.com, Zarco ha parlato dell’avvicinamento alla nuova stagione:

““Credo che sia difficile capire il vero potenziale di Honda, ma i giapponesi hanno davvero testato cose nuove. Se confermano il loro passo saranno vicini a noi. Per me il potenziale della Ducati è stato abbastanza alto da qualche anno. Ho delle buone sensazioni sulla moto, possiamo avere il pacchetto migliore per iniziare la stagione Possiamo fare bene. Sono abbastanza impressionato da Rins. Ha lavorato tanto in Malesia con tanti giri veloci. Si è preparato bene fisicamente, quando si consuma una gomma la Suzuki di solito è più forte”.

