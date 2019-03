Mughini: 'Calciopoli non è bastata, così rispondo a chi ci odia'

Tra i commenti al successo della Juventus sull’Atletico Madridnon poteva mancare quello di Gianpiero Mughini, che su Dagospia ammette di aver diffidato delle possibilità di rimonta della squadra di Max Allegri, ma di aver poi goduto nel vedere Cristiano Ronaldo battere per tre volte la difesa dei Colchoneros. “Ha vinto la verità di una Juve che se gioca come ha giocato stasera non teme nessuno al mondo nell’arte di colpire la palla con i piedi”, scrive Mughini, che poi esalta il lavoro dell’allenatore bianconero. “Ha vinto il genio di mister Allegri – scrive ancora l’opinionista – che s’è inventato Emre Can terzino o qualcosa del genere in modo da coprire le spalle al funambolico Cancelo, e Can ha battagliato ogni istante e ogni metro a parare le folate avversarie”.

RISPOSTA AGLI ANTI-JUVENTINI. Mughini elogia anche Bernardeschi, Spinazzola, Cristiano Ronaldo e, naturalmente, la difesa della Juve, per poi ricordare ai tanti anti-juventini d’Italia che è bene non sottovalutare mai i bianconeri. “Non ci credevo (alla rimonta, ndr), e me ne dispiaceva molto per le tantissime conseguenze negative che ne sarebbero venute alla Fidanzata d’Italia e che avrebbero inorgoglito i tanti misirizzi che sui giornali e in televisione si inebriano dell’insultare la Juve. Non ne faccio i nomi, che voi conoscete benissimo, da quanto li disprezzo intellettualmente”.

LA STORIA CONTINUA. Infine Mughini si rivolte ai suoi colleghi tifosi, invitandoli a restare sempre accanto alla Juve, una squadra in grado di risorgere e tornare grandissima anche dopo momenti bui, come quello vissuto nel 2006 con Calciopoli. “È stata una bellissima serata per chi ama e legge questo infinito romanzo bianconero che dura da ben oltre un secolo e pur dopo gli agguati forsennati di Calciopoli. Evviva il calcio – conclude Mughini – , una rappresentazione teatrale che ha pochi eguali nell’universo”.

SPORTEVAI | 13-03-2019 11:32