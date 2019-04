Mughini: Vi racconto mio inferno per colpa dei ragazzi dell'Ajax

Con fair-play, tanta amarezza e senza cercare alibi. Il super-tifoso della Juventus Giampiero Mughini ha vissuto una serata da incubo davanti alla tv, soffrendo nel vedere i giovani fenomeni olandesi umiliarela sua squadra del cuore. Una stilettata dietro l’altra per il suo cuore bianconero ma nessuna scusa per un’umiliazione che lui stesso definisce giusta. Del resto era impossibile dire il contrario. Riconosce i meriti degli avversari il giornalista e sul sito di Dagospia racconta la sua notte da horror.

L’ANALISI – Questi i passaggi principali dell’analisi di Mughini: “Lo sport non inganna, nello sport non ci sono fake news né conteggi elettorali sospetti né servizi segreti che hanno falsato la realtà. Nel secondo tempo dei quarti di finale Juve-Ajax i ragazzacci terribili hanno fatto tutto quello che si può fare su un campo verde del football. Ho detto il secondo tempo, perché il primo era stato tutt’altro. Ma si dà il caso che nel football si gioca per due volte 45 minuti”.

L’INFERNO – Stride il contrasto tra ricchi e poveri. La Juve dei milionari contro una banda di giovani cresciuta all’interno del settore giovanile e pagata niente o quasi. Certo, oggi anche i giocatori dell’Ajax hanno quotazioni elevate ma il paragone economico continuava a non reggere: “I ragazzacci hanno onorato il teatro del football. La loro società fattura un quinto della Juve, niente da fare. Noi avevamo Ronaldo, acquistato per parecchi e parecchi milioni di euro, loro hanno De Jong, che pare sia stato comprato ragazzino per un euro. Cappello. Trovo ributtante che i tifosi juventini fischiassero i ragazzacci terribili quando si avventavano in attacco. Lo sport è sacro, e sacro è 99 volte su cento il risultato dello sport. I ragazzacci dell’Ajax sono stati superiori, punto e chiudo. E’ stato l’inferno, nient’altro che questo. L’inferno su questa terra, su un campo di football. Una sera di aprile”.

SPORTEVAI | 17-04-2019 10:56