Murray e un insolito furto: appello su Instagram

Neppure il tempo di ritrovare il feeling sui campi da tennis dopo la lunga assenza e di gustarsi la wild card concessagli dagli organizzatori di Indian Wells e Andy Murray si trova di fronte ad un problema piuttosto serio. Un furto subito proprio in California a poche ore dal via del torneo.

Al vincitore degli Us Open 2012 sono state rubate le scarpe da gioco che Murray aveva pensato di lasciare sotto l’auto per farle asciugare dal sudore dopo un’intensa giornata di allenamento ai quasi 40° gradi della Coachella Valley.

Ma se le scarpe si possono riacquistare, cosa che Andy ha dovuto fare, non così per la fede nuziale, che il tennista è solito legare ai lacci mentre gioca, non potendola indossare in partita. Aver dimenticato di togliere il prezioso gioiello ha portato a questo disastro, così lo scozzese ha fatto pubblico appello su Instagram affinché qualcuno possa aiutarlo a ritrovare la fedettraverso un lungo video, tra il serio e l’ironico…

“Ieri sera dopo cena sono tornato in macchina in hotel e l’auto non aveva un buon odore – argomenta Murray – Avevo lasciato lì le mie scarpe da tennis. Ci sono stati 39 gradi quindi le mie scarpe da tennis erano piuttosto sudate. Ho deciso che le scarpe avevano bisogno di un po’ d’aria. Non ho balcone nella mia stanza e non volevo lasciarle lì perchè non avevano un buon odore. Così ho pensato di lasciarle sotto l’auto, per far entrare un po’ d’aria e farle asciugare durante la notte. Quando sono tornato alla macchina la mattina, le scarpe erano sparite. Erano state rubate.

Le ho ricomprate: non è la fine del mondo. Ma mentre mi stavo preparando per l’allenamento, il mio fisioterapista mi ha detto: “Dov’è la tua fede nuziale?”. E ho pensato: “oh no”. Di solito lego la mia fede alle scarpe mentre gioco perché non posso indossarla. Dunque sì, anche la mia fede nuziale è stata rubata. Inutile dire che voglio provare a ritrovarla. Se qualcuno potesse condividere questo messaggio, o avere qualche idea di dove possa essere, sarebbe molto utile”.

