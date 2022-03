Musetti, coach Tartarini: "Coppa Davis cruciale per la sua crescita"

08-03-2022 08:51

La vittoria decisiva di Lorenzo Musetti contro Gombos in Coppa Davis sarà particolarmente decisiva per il futuro del tennista azzurro, almeno secondo il suo coach Simone Tartarini.

“Ha capito di essere come gli altri, al loro livello. Mi ha chiamato subito dopo, senza voce per le urla di gioia. Ancora quasi incredulo della portata della sua impresa. Mi ha solo detto ‘sono sfatto, dormirò per tutto il viaggio fino a Indian Wells'”, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

“È stato bravissimo, ha giocato la partita giusta al momento giusto. Ha messo in campo le sue capacità, anche la tenuta mentale. Ovviamente non è che adesso andiamo in America e vince tutto, ma speriamo che sia un altro mattone importante nella sua costruzione come giocatore. È un percorso lungo e questa è una tappa importante che resterà per sempre nella sua vita. Un acceleratore di maturità”.

OMNISPORT