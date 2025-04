Musetti-Tsitsipas, quando si gioca quarti del ATP Masters 1000 Montecarlo: orario, precedente e dove vederla in tv e streaming

Ottavi sul cemento di Dubai che mette alla prova il tennista romano il quale è motivato anche dal rientro in Top 30 e da un obiettivo classifica evidente

Dopo aver superato in due set il miglior Matteo Berrettini visto sulla terra rossa degli ultimi mesi, Lorenzo Musetti torna in campo a Montecarlo, dove sarà impegnato nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, detentore del titolo. Una sfida densa di significato per il carrarino che si misura con uno dei protagonisti assoluti su questa superficie e che non cederà facilmente all’azzurro il pass per le semifinali, che disputerebbe contro il vincente di Dimitrov-de Minaur.

Con simili pro, il match è in programma oggi 11 aprile come ultimo match di giornata sul Campo Ranieri III e non inizierà prima delle ore 17:30. I precedenti sono cinque, tutti a favore del greco, tre volte campione nel Principato di Monaco e numero 7 della classifica ATP.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti-Tsistsipas, la situazione a Montecarlo 2025

Premesso ciò, il tre volte vincitore a Montecarlo (2021, 2022, 2024) ha avuto un bye al primo turno, poi ha faticato per battere Thompson in rimonta, per poi superare con il punteggio di 6-1, 6-1 il portoghese Borges.

Più tormentato il percorso di Musetti, in questa edizione del torneo: Lorenzo ha iniziato a fatica con il cinese Bu che con il ceco Lehecka, arrivando alla vittoria al terzo set con brividi che il pubblico e i tifosi avrebbero preferito evitare, mentre contro Berrettini, come aveva annunciato egli stesso, ha centrato l’obiettivo in due set.

I precedenti

Cinque le partite disputate tra l’azzurro e il greco con un bilancio che non lascia molto da aggiungere, se non la constatazione che c’è solo da sperare nella resistenza umana e la voglia di vincere di Musetti.

Lorenzo ha perso quattro volte sulla terra battuta tra il 2021 e il 2023 contro Tsitsipas. L’ultimo confronto agli Internazionali d’Italia, a Roma, mentre al Roland Garros 2022 il greco che si trovava in svantaggio riuscì a recuperare e a battere l’azzurro che oggi ci riprova.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in diretta tv

Dove sarà possibile seguire live Musetti? I diritti televisivi e streaming del Masters 1000 di Montecarlo sono stati acquistati da Sky Sport che seguirà in diretta esclusive le sfide del torneo e dunque anche la partita con il carrarino in campo.

Per seguire in tempo reale il match, dunque, si deve essere abbonati. Sintonizzati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max sarà possibile assistere all’incontro che decide chi prosegue nel tabellone del torneo. Riepilogo qui di seguito:

Partita: Musetti-Tsitsipas

Data: venerdì 11 aprile 2025

Orario: dalle 17:30 circa

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Streaming: SkyGo e Now

Competizione: Masters 1000 Montecarlo

Musetti-Tsitsipas in streaming

La sfida sarà visibile anche in streaming, per quanti hanno sottoscritto l’abbonamento e vogliono vedere in mobilità il match tra Musetti e Tsitsipas, valevole per i quarti a Montecarlo. Appuntamento, quindi, sull’app dedicata ovvero SkyGo, scaricabile e configurabile, e su NOW e Tennis Tv.

Ricordiamo, inoltre, che in caso di qualificazione, il vincitore di questo incontro giocherà da tabellone con il vincente tra Dimitrov-de Minaur.