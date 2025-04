Montecarlo, Musetti-Tsitsipas nei quarti: per Lorenzo gioia e dolore con Berrettini, il greco asfalta Borges

Per il carrarino il successo più difficile: "Matteo è un amico, un compagno di squadra". Tutto facile per Stefanos col portoghese. Venerdì la sfida, ultimo incontro di giornata.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La vittoria più importante di un 2025 in crescendo, ma anche la più difficile. La più sofferta e tormentata, perché ottenuta a scapito di un amico. Per giunta, in difficoltà per via di alcuni problemi fisici. Lorenzo Musetti si gode la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma non dimentica il compagno di squadra, Matteo Berrettini. Il partner nell’Italia di Davis, ma anche e soprattutto una spalla su cui appoggiarsi nei momenti più delicati. Gioia e dolore, insomma, per il carrarino, dopo il trionfale ottavo di finale che l’ha spedito verso un’altra supersfida: quella contro Stefanos Tsitsipas.

Montecarlo, il derby Musetti-Berrettini

Partita dominata da Musetti, capace di rifilare un doppio perentorio 6-3 6-3 al romano. Spiegabile solo in parte col dolore al piede e con gli impacci mostrati da Berrettini durante il match. Una bella risposta da parte del carrarino, dopo le prestazioni in chiaroscuro contro Bu e Lehecka: stavolta Musetti è partito subito forte. “La difficoltà di giocare contro un amico, un compagno di squadra”, le sue parole a fine match. “Questa partita su questo campo era speciale per me e Matteo, abbiamo condiviso molti momenti qui a Montecarlo, dove viviamo. C’era un pubblico diviso 50 e 50, era tutto alla pari. Sicuramente una delle sfide più difficili di questa stagione per me, sono davvero grato di aver vinto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tsitsipas travolge Borges e vola ai quarti

E un gigantesco “grazie” è stata anche la frase (anzi la parola) scritta da Musetti sulla telecamera al termine del match. Ora per il toscano un’altra supersfida contro Stefanos Tsitsipas, campione in carica del Masters 1000 del Principato dove sembra essere tornato ai suoi veri livelli. Ne è una conferma la facilità alla base del 6-1 6-1 rifilato al malcapitato Nuno Borges, il portoghese in grado di mettere assieme appena due giochi in tutta la partita. Quasi una formalità per Tsitsipas, tutt’altra partita rispetto alla maratona vinta in rimonta al secondo turno (il primo, per il greco) contro Thompson.

Musetti-Tsitsipas, quando si gioca: orario

A che ora si gioca la sfida tra Musetti e Tsitsipas? È la quarta e ultima del programma dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Tutti e quattro gli incontri di scena nella giornata di venerdì sul Ranieri III, con inizio alle 11 con la sfida tra Alejandro Davidovich Fokina e Alexei Popyrin. A seguire l’incontro tra Carlos Alcaraz e Arthur Fils, quindi quello tra Grigor Dimitrov e Alex de Minaur. Tra le 15.30 e le 18.30, insomma, la sfida italo-greca tra Lorenzo e Stefanos. Che rappresenta un autentico tabù per Musetti: cinque sconfitte in altrettanti incontri, da Acapulco 2021 a Roma 2023, contro l’inesauribile Tsitsipas. Una nuova missione difficile. Ma non impossibile.