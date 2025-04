Diretta live Berrettini-Musetti ottavi di finale Montecarlo: Lorenzo sblocca il derby e trova il break in avvio

In caso di successo, Matteo raggiungerebbe un doppio traguardo. Se il capitolino dovesse avere la meglio su Lorenzo Musetti raggiungerebbe per la quinta volta in carriera un quarto di finale in un Masters 1000 (il terzo sul rosso, dopo Roma 2020 e Madrid 2021). L’altro aspetto, invece, riguarda la vittoria numero 200 a livello ATP. Un possibile scenario che lo renderebbe l’ottavo azzurro nell’Era Open a riuscirci, accanto a nomi illustri come Fognini, Panatta, Barazzutti e Jannik Sinner.