Nacho - Inter, Ancelotti frena: “Resta al Real Madrid”

Secondo i media spagnoli il difensore è molto vicino all'addio, ma l'allenatore italiano confida nella sua permanenza

05-06-2023 10:09

Nacho verso l’Inter? Secondo Carlo Ancelotti no. L’allenatore del Real Madrid è convinto che il difensore di 33 anni, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, alla fine resterà in Blancos. I media spagnoli oggi aprivano con la notizia di Nacho verso l’addio, ma il tecnico italiano ha voluto gettare acqua sul fuoco: “Asensio, Ceballos e Nacho sono in scadenza di contratto – ha detto – e ho spiegato a tutti e tre il loro ruolo per il futuro. Dopo che l’ho fatto, il club ha formulato loro un’offerta. Marco (Asensio, ndr) ha preferito cambiare aria, gli altri due stanno facendo le loro valutazioni, ma io credo che alla fine rimarranno tutti e due”.