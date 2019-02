Nadal batte Zverev e i malanni

Buona vittoria di Nadal al Mexican Tennis Open di Acapulco. Il numero 2 del mondo ha battuto, in due set (6-3, 6-3), Mischa Zverev, mostrando un discreto tennis e, soprattutto, una condizione fisica più che accettabile.

Il maiorchino ha poi fatto il punto della situazione: "Ieri ho ritardato l'inizio della conferenza stampa perché non sapevo come stavo. Per fortuna, mi sento bene. Vengo da un anno difficile, con un buon livello di tennis ma anche tanti problemi fisici". Nel prossimo turno affronterà Kyrgios.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 08:50