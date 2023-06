Nadal, operazione riuscita: in campo fra 5 mesi

L’intervento in artroscopia eseguito in una clinica a Barcellona è andato a buon fine e i dottori si sono sbilanciati sui tempi di recupero: obiettivo Coppa Davis.

06-06-2023 16:36

Ci hanno pensato il dottor Philippon, il dottor Vilarò ed il dottor Ruiz-Cotorro a prendersi cura, in artroscopia, del muscolo psoas sinistro di Rafa Nadal e lo hanno fatto lo scorso venerdì nella clinica di Barcellona.

Lo staff medico ha garantito la buona riuscita dell’intervento nonostante fosse un’operazione più delicata di quanto si potesse immaginare poiché di base il muscolo del campione di tennis funzionava bene, erano i carichi pesanti ad apportare problemi.

Quanto ai tempi di recupero il programma prevede 5 mesi di stop ed un possibile rientro per la Coppa Davis di novembre, nel frattempo Nadal recupererà pian piano per rientrare in campo nella miglior condizione possibile.