Nadal scioglie ogni dubbio: "A Parigi ci sarò"

17-05-2022 22:35

Solo qualche giorno fa, dopo l’eliminazione dagli Internazionali d’Italia, Rafael Nadal ha fatto preoccupare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo essere uscito dal campo un po’ acciaccato: “La verità è che non sono infortunato, sono un tennista che convive eternamente con un infortunio. Non è una novità ma sfortunatamente oggi è stata una giornata difficile. Ci sto provando molto, ma è dura e ci sono momenti come questo dove è tutto difficile. È davvero frustrante che non posso allenarmi tutti i giorni ed oggi ho sentito tanto dolore, soprattutto da metà del secondo set”.

Nadal non si è nascosto: “Gioco per essere felice, partecipare a questo sport mi rende felice. Solo che arriviamo ad un momento dove questo dolore fisico ti toglie la felicità e non solo per giocare, ma per vivere. Il mio problema adesso è che vivo con il dolore e vivo così per troppi giorni. Mi piace molto la competizione e partecipare a questo sport, ma tutto ciò mi porta anche tanta infelicità. Ormai guardo avanti ed accetto questa situazione, per adesso riesco a sopportare tutto ciò per accettare la sfida e lotterò ancora per giocare.”

Infine la speranza di Nadal: “So che difficilmente sarò al meglio ma spero che il mio piede mi permetta di essere competitivo a Parigi”.

Fortunatamente è arrivata una grande notizia, Nadal sarà presente al Roland Garros come ha dichiarato su Instagram: “Ci vediamo domani a Parigi“. Il 13 volte vincitore del torneo ha voglia di riscattare la mancata vittoria dello scorso anno, per vincere il 22esimo Slam nel campo che lo ha reso leggenda del tennis.

OMNISPORT