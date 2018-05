Nainggolan escluso: il Belgio non ci sta

Il Belgio non ha preso bene l’esclusione di Radja Nainggolan dal prossimo Mondiale in Russia.

Dopo gli insulti via social al commissario tecnico belga Martinez e la petizione per vedere il centrocampista giallorosso in Russia, i supporters della nazionale stanno preparando una protesta non da poco.

I tifosi del Belgio vogliono organizzare un sit-in davanti alla sede della federazione belga per provare a smuovere la situazione e convincere la i dirigenti della federazione ad intervenire.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 13:35