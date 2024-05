Pagelle Monza-Frosinone 0-1: Cheddira la decide, Djuric delude, Bondo flop

Gol pesantissimo dell'ex centravanti del Bari, che sblocca subito la partita e permette ai ciociari di approdare a quota 35 e vedere la salvezza

Un gol di Walid Cheddira permette al Frosinone di Eusebio Di Francesco di compiere un passo importante verso l’obiettivo salvezza, ad una giornata dalla fine del campionato di Serie A 2023/24. Battuto il Monza di Raffaele Palladino, allenatore che ha provato a dare una scossa nell’intervallo, effettuando tre sostituzioni. Non benissimo Soulé e Barrenechea, sponda ciociara. Entriamo nel dettaglio di pagelle e voti del match, tra top e flop.

Monza-Frosinone 0-1: la chiave della partita

Decisivo l’approccio del Frosinone. Si stappa immediatamente la partita dello “U-Power Stadium”, con il gol di Walid Cheddira che porta avanti la squadra di Eusebio Di Francesco, alla disperata ricerca di punti salvezza. Nel primo tempo emergono il dinamismo e il pragmatismo dei ciociari, bravi a neutralizzare anche la lunga rete di passaggi della formazione di Palladino, che tende a risultare piuttosto sterile. Nella ripresa, la gara resta equilibrata, con i brianzoli che non riescono a far male alla retroguardia gialloblù, ben guidata da Romagnoli e Okoli. Dopo l’aritmetica salvezza del Cagliari, la battaglia per consolidare la categoria è a tutti gli effetti un affare che riguarda Udinese, Verona, Empoli e lo stesso Frosinone, che compie un balzo in avanti e approda a quota 35, a 90 minuti dal termine del campionato.

Top e Flop del Monza

TOP

Sorrentino voto 6,5: Attento e concentrato sulla conclusione di Harroui nella prima frazione, poi guida con personalità la difesa. Ordinaria amministrazione nel secondo tempo.

voto 6,5: Attento e concentrato sulla conclusione di Harroui nella prima frazione, poi guida con personalità la difesa. Ordinaria amministrazione nel secondo tempo. Gagliardini voto 6: Fa valere la sua fisicità in mediana, smistando palloni sulle corsie esterne e consolidando il possesso dei padroni di casa.

Zerbin voto 6: Buono l'impatto sulla partita del giocatore arrivato a gennaio dal Napoli. Spinge sul versante mancino con più qualità rispetto a Kyriakopoulos, creando superiorità numerica in più di una situazione.

FLOP

Kyriakopoulos voto 5: Palladino lo richiama in panchina al termine dei primi 45 minuti, dopo aver sofferto la qualità dei calciatori offensivi del Frosinone sulla sua corsia di competenza.

voto 5: Palladino lo richiama in panchina al termine dei primi 45 minuti, dopo aver sofferto la qualità dei calciatori offensivi del Frosinone sulla sua corsia di competenza. Bondo voto 5: Fatica a trovare le misure in mezzo al campo e a contrastare il dinamismo dei centrocampisti del Frosinone. Anche lui viene sostituito all’intervallo, complice un giallo pesante sulle spalle.

Djuric voto 5,5: Spreca un'occasione importante in apertura di match, poi non riesce ad incidere in zona gol.

Top e Flop del Frosinone

TOP

Cheddira voto 7: Decide l'incontro con un gol di vitale importanza, realizzato dopo appena 9 minuti di gioco. L'ex Bari

voto 7: Decide l’incontro con un gol di vitale importanza, realizzato dopo appena 9 minuti di gioco. L’ex Bari Harroui voto 6,5: Prima fornisce l’assist a Cheddira per la rete dello 0-1, poi viene fermato da un ottimo intervento di Sorrentino al 25′.

voto 6,5: Prima fornisce l’assist a Cheddira per la rete dello 0-1, poi viene fermato da un ottimo intervento di Sorrentino al 25′. Zortea voto 6,5: Sempre utilissimo in ambo le fasi, con gamba e qualità. Il ragazzo scuola Atalanta conferma di essere cresciuto tantissimo alla corte di Di Francesco. Va vicino al gol nel finale.

FLOP

Soulé voto 5,5: Alti e bassi nell'arco dei 90 minuti per il fantasista di proprietà della Juventus. Prova a ripartire con buona continuità, ma risulta piuttosto preciso negli ultimi 20 metri.

voto 5,5: Alti e bassi nell’arco dei 90 minuti per il fantasista di proprietà della Juventus. Prova a ripartire con buona continuità, ma risulta piuttosto preciso negli ultimi 20 metri. Barrenechea voto 5,5: Non una prestazione memorabile del giovane regista argentino, complice la differenza di percentuale di possesso palla.

Lirola voto 5,5: Tenta di accompagnare Zortea ove possibile, senza commettere particolari errori. Ordinato ma troppo timido quest'oggi, rispetto alle sue caratteristiche.

Il Tabellino di Monza-Frosinone 0-1

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli (dal 79′ Pereira), Izzo (dal 46′ D’Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos (dal 46′ Zerbin); Gagliardini, Bondo (dal 46′ V. Carboni); Colpani, Pessina, Dany Mota (dal 65′ Caprari); Djuric. All. R. Palladino. A disposizione: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Ferraris, Vignato.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea (dall’86’ Reinier), Brescianini, Valeri; Soulé (dal 90′ Baez), Harroui (dal 72′ Gelli); Cheddira (dall’86’ Cuni). All. E. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Kaio Jorge, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Marcatori: Cheddira 9′.

Ammoniti: Bongo (M), Soulé (F), Gelli (F).