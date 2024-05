F1 Gp Imola diretta live: Ferrari, Leclerc e Sainz a sandwich tra le due McLaren

Cronaca in diretta

Max Verstappen scatta dalla pole position conquistata per una manciata di millesimi su Oscar Piastri. Il pilota della McLaren, però, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Kevin Magnussen durante le qualifiche e partirà dunque dalla quinta piazza.

GIRO 2. A centro-gruppo, Hamilton sale in settima posizione davanti a Hulkenberg. Tsunoda perde due posizioni e scivola in nona. Perez passa Ricciardo ed entra in zona punti, ora è decimo.

GIRO 9. Problemi per Albon, che rallenta in maniera vistosa scivolando in ultima posizione, proprio dopo il pit-stop.

GIRO 13. Molti pit-stop anticipati. Le scuderie di seconda e terza fascia stanno montando tutte gomma bianca per arrivare fino in fondo.

GIRO 17. Investigazione in corso per Albon per "unsafe condition". Il pilota della Williams era rientrato ai box per farsi sistemare una ruota non fissata bene.

La Formula 1 corre in Europa per la prima volta in stagione e lo fa in Italia con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024. Nonostante le speranze del popolo ferrarista c’è sempre la Red Bull di Max Verstappen in pole davanti alla McLaren di Norris e le due Ferrari di Leclerc e Sainz. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (136 pt.) Sergio Perez (103 pt.) Charles Leclerc (98 pt.) Lando Norris (83 pt.) Carlos Sainz Jr. (83 pt.)

Max Verstappen ha messo la sua Red Bull in pole position per l’ennesima volta. Partirà davanti a tutti ancora una volta nel Gran Premio di Imola. Delusione per la Ferrari battuta anche dalle McLaren di Piastri e Norris con Leclerc e Sainz che dopo l’illusione di poter prendersi la pole con la SF-24 aggiornata sono poi scalati di una posizione in avanti dopo che la direzione corsa ha sanzionato l’impeding di Piastri in Q1 su Magnussen con tre posizioni sulla griglia.

Completano la top ten la Mercedes di Russell, la VisaCash App di Tsunoda, i loro compagni Hamilton e Ricciardo e a chiudere Hulkenberg. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si disputa sul Circuito di Imola. Sono previsti 63 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 19 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2. Lando Norris McLaren-Mercedes 2a Fila 3. Charles Leclerc Ferrari 4. Carlos Sainz Ferrari 3a Fila 5. Oscar Piastri* (+3 posizioni in griglia) McLaren-Mercedes 6. George Russell Mercedes 4a Fila 7. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 8. Lewis Hamilton Mercedes 5a Fila 9. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 10. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 6a Fila 11. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 12. Esteban Ocon Alpine-Renault 7a Fila 13. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 14. Alexander Albon Williams-Mercedes 8a Fila 15. Pierre Gasly Alpine-Renault 16. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 9a Fila 17. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 18. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 10a Fila 19. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 20. Logan Sargeant Williams-Mercedes