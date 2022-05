Napoli, De Laurentiis fa il punto su Koulibaly

20-05-2022 11:07

Il campionato volge ormai al termine, con una sola giornata a disposizione ancora per il Napoli per concludere alla grande un campionato chiuso col terzo posto e la qualificazione in Champions League. Annata ricca di emozioni per gli azzurri, che ancora una volta hanno visto salire le quotazioni di mercato di tanti giocatori.

Tra i calciatori del Napoli finiti sul taccuino delle big europee c’è Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese si è espresso il patron Aurelio De Laurentiis, a margine dell’evento “Race for the Cure”: “È un simbolo del Napoli, se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una sua dignità e delle sue esigenze. Noi rispettiamo chiunque, a voi risulta che io abbia obbligato qualcuno a restare, anche con qualche anno di contratto?”.

OMNISPORT