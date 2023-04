Napoli, De Laurentiis finisce sotto scorta

Al presidente degli azzurri verrà garantita protezione dopo gli attriti con gli ultras

14-04-2023 20:35

Scorta personale per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo le tensioni con gli ultras azzurri. Mentre si avvicina il terzo scudetto della storia del club partenopeo, in città non si respira aria di festa ma di tensione, a causa degli attriti tra il patron degli azzurri e la parte della tifoseria più calda, esplosi prima, durante e dopo la partita del Maradona contro il Milan.

La Prefettura di Napoli ha così deciso di assegnare una scorta a De Laurentiis per garantire la sua protezione, a riportare la notizia l’Ansa. Nell’ultima partita contro il Milan al Maradona, i tifosi erano rimasti in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. Prima del match c’erano stati scontri in curva, tanto che lo stesso presidente degli azzurri aveva evocato una “legge Thatcher”.

Negli scorsi giorni De Laurentiis aveva cercato di appianare la tensione in vista del match di ritorno di Champions contro i rossoneri: “Bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo”.