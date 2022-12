Napoli e Sampdoria verso uno scambio Zanoli-Bereszynski

13-12-2022 12:40

Secondo Sky Sport, trattativa in corsa tra Sampdoria e Napoli lungo la fascia destra. Il club azzurro, in previsione del fittissimo calendario che coinvolgerà la band di Luciano Spalletti dalla ripartenza contro l’Inter del prossimo 4 gennaio, ha bisogno di una sostituto di esperienza a capitan Giovanni Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro box to box.

Il nazionale polacco trentenne arriverebbe, a questo proposito, attraverso uno scambio col giovane classe 2000 Alessandro Zanoli, che farebbe quindi il percorso inverso raggiungendo Dejan Stankovic e andando a vestire i colori blucerchiati sotto la Lanterna.