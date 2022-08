Napoli, Fabian Ruiz non convocato: Psg a un passo

14-08-2022 18:51

Fabian Ruiz in odore di addio. Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati degli azzurri per la trasferta di Verona, che segna il debutto in campionato per i partenopei.

Tra gli uomini convocati non risulta il centrocampista spagnolo, ormai ad un passo dal Paris Saint Germain. Il giocatore iberico è in trattativa da giorni con i campioni di Francia, e a breve potrebbe arrivare l’annuncio dell’intesa. Il Napoli scenderà in campo a Ferragosto contro l’Hellas alle ore 18.30.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE