Napoli-Gervinho, l'intermediario chiarisce

A Radio CRC Targato Italia Pino Calabria, intermediario per l’Italia di Gervinho, ha parlato della situazione dell’ivoriano, protagonista anche contro il Sassuolo e spesso decisivo da quando è tornato in Italia per indossare la casacca del Parma dopo l'esperienza vissuta con la Roma.

"Gervinho al Napoli? Io al momento mi sento di escludere completamente questa ipotesi. Non abbiamo ricevuto alcun tipo di contatto e non mi è arrivato personalmente niente. Ipotesi 6 mesi a Napoli per iniziare? Io verrei, ma il ragazzo a Parma sta da Dio. Fisicamente è in un momento di forma ottimo. Abbiamo trovato una società davvero brava e con una grande prospettiva" ha raccontato.

"Se il Napoli dovesse chiamare? Se deve chiamare, deve chiamare il Parma. Il ragazzo è blindato, poi se arrivasse penso che parleranno prima le società. Io smentisco poi se c’è stato un contatto col Parma non lo posso sapere. Mi piacerebbe a Napoli? Mi piacerebbe che si salvasse col Parma" ha aggiunto Calabria.

Per Gervinho, nei giorni scorsi, si è parlato anche di un interessamento da parte del Fulham, il club inglese che ha messo sotto contratto Claudio Ranieri per inseguire la salvezza.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 13:35