Napoli già pazza di Llorente e ora anche le donne tifano azzurro

I suoi primi gol li ha fatti ancor prima di scendere in campo. Fernando Llorente ha già stregato mezza Napoli, almeno quella femminile che da quando l’ex Juve ha scelto di tornare in Italia e di firmare per il club azzurro non ha occhi che per lui. Il bomber è stato presentato oggi a Castelvolturno ed ha fatto un’ottima impressione a tutti, però. Ottimo italiano (imparato nel periodo in bianconero), nessun proclama da fanfarone ma l’aria di chi è già innamorato di questa piazza e di chi, dall’alto della sua esperienza (scudetti alla Juve, due finali di Champions – perse – in carriera e tanti trofei) può dare tanto sia in campo che come esperienza.

IL FASCINO – Alto, biondo e bello è chiaro che Llorente ha subito catturato l’attenzione del pubblico femminile e tantissime donne che magari erano solo svogliate simpatizzanti ora sono diventate tifose accanite, come dimostrano anche i commenti sui social dove si leggono tantissime “dichiarazioni” più o meno esplicite nei confronti del giocatore, amatissimo però anche dai maschi.

LE REAZIONI – C’è chi lo sottolinea su twitter: “Napoli, tifose attentissime alla conferenza stampa di Llorente.” o anche: “Più a lui che alla conferenza!”. Oppure: “Ama il calore di Napoli? Soprattutto ‘o calore delle donne” e ancora: “Dopo l’intervista a LLorente il livello del mare a #Napoli si sta alzando pericolosamente”. A colpire però sono state anche le sue parole, non solo il suo sorriso e i napoletani scommettono su di lui: “Quindi secondo alcuni Llorente a 35 anni è vecchio, io a 45 m’aggia accidere” o ancora: “Tutti aspettavano Pepè. Poi hanno sperato nell’arrivo di Icardi. Alla fine è arrivato Llorente. Ha esperienza e tanti gol alle spalle. Non è di prospettiva come gli altri due, ma in fatto di fascino e bellezza, le donne confermeranno, non è secondo a nessuno” e poi: “Il giorno che Llorente butterà la palla dentro,in una di quelle partite dove proprio non vuole entrare,aspetterò con curiosità gli stessi che oggi lo definiscono scarso” e infine: ” Llorente non è venuto a Napoli per la pensione, lo si intuisce da come parla e dall’attesa (3 mesi) dell’azzurro. Stupirà tutti”.

