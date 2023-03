Napoli, guai al polpaccio da valutare per Kim

Nota negativa per gli azzurri dopo il successo con l'Atalanta

11-03-2023 20:11

Il Napoli festeggia per il ritorno alla vittoria contro l’Atalanta dopo lo stop con la Lazio, ma trema per le condizioni di Kim Min-Jae: il difensore coreano è stato costretto ad uscire nel secondo tempo della partita contro gli orobici per un problema al polpaccio.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore: anche durante i Mondiali Kim aveva sofferto di un problema muscolare simile. Il giocatore è a rischio per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.