Napoli, lite furiosa Auriemma-Cruciani sulle parole di Hamsik

Scoppia la polemica e volano parole grosse a Tiki Taka tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani, giornalisti oramai abituati a fare scintille nel programma Mediaset condotto da Pierluigi Pardo. Il tema dello scontro è il secondo posto del Napoli dello scorso anno, rilanciato durante una discussione sulla Roma e sul post-Di Francesco dall’ipotesi che Maurizio Sarri, nella prossima stagione, diventi il nuovo allenatore dei giallorossi. Idea bocciata da un altro ospite della trasmissione, Fabrizio Roncone. “Sarri non ha vinto lo scudetto a Napoli neanche quando Higuain la metteva dentro quando appena sfiorava la palla – afferma il giornalista del Corriere della Sera -, non ha mai vinto nulla e in Inghilterra è un mezzo disastro”.

LA DIFESA DI SARRI – Pardo lo interrompe per chiedere ad Auriemma se sia infastidito dall’ipotesi di Sarri tecnico della Roma. “Mi dà molto più fastidio quello che dice Roncone – ribatte il giornalista napoletano -, mostra scarso rispetto per un allenatore che è stato l’unico a tenere testa alla Juventus senza avere scarti abissali”. Auriemma, poi, riapre la ferita dello scorso campionato, sfumato con il 3-0 incassato dal Napoli a Firenze, dopo l’impresa dello Juventus Stadium. “Sarri l’anno scorso avrebbe vinto lo scudetto, se non ci fosse stata una partita di mezzo…”, dice Auriemma, alludendo chiaramente all’arbitraggio di Inter-Juventus.

VOLANO PAROLACCE – Le parole del giornalista di Tuttosport, stuzzicano Cruciani, che interviene a gamba tesa citando la recente intervista di Marek Hamsik, secondo cui il Napoli ha perso lo scudetto contro la Fiorentina e non in albergo, mentre guardava Inter-Juve, come sostenuto tempo fa da Sarri: “Smentendo le c… che si dicono ormai da un anno – ha dichiarato Cruciani -, Hamsik, ex capitano del Napoli, ha detto che loro lo scudetto lo hanno perso sul campo”. Le parole di Cruciani fanno imbufalire Auriemma: “Le c… le dici tu, Giuseppe. La storia è quella che s’è vista”, commenta il giornalista napoletano, mentre Pardo impiega qualche secondo per riuscire a riportare la calma in studio.

SPORTEVAI | 11-03-2019 10:27