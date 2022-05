Napoli, Ospina sogna il Real Madrid

19-05-2022 12:51

Ancora molto incerto il futuro di David Ospina con la maglia del Napoli. Non è un segreto che il portiere colombiano sogni in grande per la propria carriera e, come riporta AS, il suo più grande desiderio sarebbe quello di giocare col Real Madrid.

Le trattativa per il rinnovo di contratto col Napoli non stanno andando avanti (Ospina ha un accordo fino alla fine della prossima stagione) e starebbe aspettando la chiamata di Ancelotti per raggiungerlo in Spagna a fare la riserva di Courtois.

OMNISPORT