Napoli, potrebbe saltare la tournée in Corea del Sud

E' in programma poco dopo la chiusura del campionato, dall'8 all'11 giugno, ma ci sono alcuni problemi nell'organizzazione

26-05-2023 09:07

Potrebbe saltare la tournée in Corea del Sud che il Napoli ha in programma dall’8 all’11 giugno, quindi immediatamente dopo la fine del campionato. Gli azzurri dovrebbero disputare due amichevoli contro il Maiorca per festeggiare lo scudetto appena vinto e in onore del difensore centrale che in Sud Corea è di casa, ossia Kim, e che quest’anno si è conquistato tanti elogi in Italia al primo anno sotto il Vesuvio. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbero problemi tra la federazione di calcio coreana e le agenzie che stavano organizzando la trasferta.