Napoli, sirene spagnole per Koulibaly

08-03-2022 08:44

Il Barcellona di Xavi è alla ricerca di nuovi elementi per migliorare la fase difensiva. L’ex numero 6 blaugrana vuole un mix di giovani ed esperti, e in questa seconda categoria rientra anche il difensore partenopeo Kalidou Koulibaly.

Col contratto in scadenza tra 15 mesi e i 31 anni sulle spalle, questa potrebbe essere l’ultima occasione di lasciare Napoli, dopo che in passato è stato vicinissimo a lasciare il Vesuvio, in direzione Premier League.

La Gazzetta dello Sport parla di un incontro recente tra i rappresentanti del Barcellona e l’agente di KK, Ramadani, e i termini proposti dai catalani sono chiari: stipendio molto importante e contratto fino al 2026.

OMNISPORT