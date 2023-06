Napoli, su Kim irrompe il Bayern Monaco

In caso di partenza di Lucas Hernandez con destinazione Paris Saint Germain, i tedeschi busserebbero per il sudcoreano

15-06-2023 12:04

Il Bayern Monaco è pronto a bussare al Napoli per Kim. I tedeschi temono infatti che Lucas Hernandez ceda alle lusinghe del Paris Saint Germain e avrebbero individuato il centrale sudcoreano come sostituto ideale. Secondo la Bild, il nome di Kim è già stato approvato da Rummenigge, Tuchel e Hoeness dopo diversi incontri per discutere dei possibili rinforzi. L’alternativa al giocatore asiatico appena laureatosi campione d’Italia con la squadra azzurra di Luciano Spalletti sarebbe Pau Torres, spagnolo del Villareal: con lui, secondo il canale tedesco Sport 1, ci sarebbe già stato un primo contatto.