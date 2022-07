Napoli: triplo colpo di mercato in arrivo

20-07-2022 13:06

È rimasto un po’ di amaro in bocca ai tifosi biancoazzurri, dopo la scelta di Paulo Dybala di andara alla Roma e non scegliere il Napoli.

Per questo motivo la società partenopea sta accelerando le operazioni in entrata per regalare a mister Spalletti i profili adeguati per rinforzare la rosa. In difesa, con la partenza di Koulibaly e l’arrivo di Ostigard, si cerca ancora con insistenza il sud coreano Kim con cui ormai si tratta per i dettagli.

Napoli vigile e pronto a sferrare la zampata vincente anche tra centrocampo e attacco. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, i partenopei sarebbero molto vicini a Gerard Deulofeu dell’Udinese. Il trequartista spagnolo non dovrebbe essere l’unico colpo in avanti: sempre secondo il quotidiano, gli azzurri sono in chiusura per Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, il cui destino è legato a quello di Andrea Petagna, che probabilmente oggi passerà ufficialmente al Monza.

