Nations League: Croazia-Spagna, probabili formazioni

Così in campo le due squadre

18-06-2023 10:38

Croazia-Spagna è la finale della Nations League 2022-23, che si giocherà questa sera a Rotterdam (Olanda) alle 20.45. I croati hanno superato i padroni di casa dell’Olanda in semifinale, mentre gli iberici hanno eliminato la nazionale azzurra di Mancini. A seguire i due possibili schieramenti, in una partita che potrebbe essere vista come quella dell’addio alla nazionale biancoscudata di Modric

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Ct: Dalic. A disposizione: Ivusic, Labrovic, Erlic, Sosa, Barisic, Stanisic, Majer, Vlasic, Beljo, Petkovic, Musa.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Olmo; Morata. Ct: De la Fuente. A disposizione: Kepa, Raya, Nacho, Fran Garcia, Navas, Zubimendi, Fabian, Canales, Rodrigo, Pino, Ansu Fati, Joselu.

ARBITRO: Zwayer (Germania).

ASSISTENTI: Lupp-Achmuller (Germania).

IV UOMO: Kruzliak (Slovacchia).

VAR: Fritz (Germania).

ASS. VAR: Jablonski (Germania), Attwell (Inghilterra).