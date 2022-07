Nations League, l'Italia chiude la prima fase in bellezza

03-07-2022 17:23

Tutto facile per l’Italia, che nell’ultima partita della fase a gironi della Nations League 2022 liquida senza problemi la Thailandia.

Le campionesse d’Europa di Davide Mazzanti si sono imposte per 3-0, dando un duro colpo alle speranze delle asiatiche di restare in corsa fino alla fine per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

I parziali di 25-20, 25-14, 25-14 rendono l’idea della schiacciante superiorità di Paola Egonu e compagne. La neo-giocatrice del VakifBank è stata la miglior realizzatrice di un match nel quale ha brillato anche Pietrini (12 punti) e la capitana Miriam Sylla e nel quale le thailandesi sono riuscite a stare in partita soltanto per brevi tratti del secondo e del terzo set.

L’Italia chiude al secondo posto con 29 punti, frutto di 10 vittorie e solo due sconfitte, alle spalle degli Stati Uniti e del Brasile, con le verdeoro avanti alle Azzurre grazie ad un miglior quoziente set.

tornerà in campo il 13 luglio per la prima sfida della fase ad eliminazione diretta, il quarto di finale: la formula del torneo prevede che la Turchia, paese ospitante, entri come testa di serie numero 1, quindi l’Italia scala in quarta posizione e ai quarti di finale affronterà la quinta classificata.

L’eventuale semifinale si giocherà sabato 16 luglio, il giorno successivo si giocheranno le finali.