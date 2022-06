Nations League maschile: Italia travolta dalla Francia

09-06-2022 15:09

A Ottawa, la capitale del Canada, nella prima partita della prima fase della Nations League 2022 riservata agli uomini, l’Italia ha perso malamente dalla Francia per 3-0. 25-22 26-24 25-19 i parziali dei set ai danni della Nazionale campione d’Europa di Fefè De Giorgi contro i campioni olimpici transalpini allenati da Andrea Giani in una sfida quasi fratricida visto che i due sono stati grandi protagonisti in azzurro negli anni della “generazione di fenomeni” che vinse tutto tranne il titolo a cinque cerchi. Stanotte l’Italia giocherà la seconda partita contro la Polonia.