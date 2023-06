Nations League, terza sconfitta di fila per le Azzurre

La squadra di Mazzanti è stata nettamente battuta dalla Turchia per 3-0

03-06-2023 20:52

La Turchia ha battuto per 3 set a 0 l’Italia nel quarto match della Nations League 2023 di volley femminile. La squadra di Mazzanti, dopo le sconfitte contro Polonia e Stati Uniti, ha ceduto anche contro le turche con i parziali di 25-19; 26-24; 25-19.

Le Azzurre sono dodicesime in classifica con una sola vittoria, conquistata contro la Thailandia nella prima partita: è possibile che per le prossime quattro partite in programma in Cina torneranno a disposizione alcune big come Paola Egonu, Alessia Orro e Cristina Chirichella, per puntare ad arrivare tra le prime 8 e qualificarsi alla Final Eight.