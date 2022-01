Navratilova: "Djokovic ha sbagliato, Federer l'ho visto male"

17-01-2022 19:06

La leggenda del tennis Martina Navratilova, vincitrice di 18 Slam e la più titolata di sempre sia a livello individuale (167 trofei) che in coppia (177), ha espresso il desiderio di vedere un Federer più fortunato in questa stagione: “Mi auguro soltanto che il ginocchio lasci in pace Roger nella seconda metà del 2022. Le sue condizioni fisiche non mi sono parse buone l’anno scorso, devo essere sincera”.

“Il mio desiderio è che Roger possa lasciare alle sue condizioni e con un fisico relativamente integro. Spero inoltre che possa tornare a Wimbledon e regalarsi un’ultima standing ovation”, ha aggiunto la Navratilova.

Infine, l’ex tennista ceca si è espressa anche sul caso Novak Djokovic: “Se Nole si fosse vaccinato, non sarebbe accaduto nulla di tutto ciò. Lo ammiro tantissimo, ma non posso difendere la sua scelta di non vaccinarsi. Quasi tutti i giocatori uomini e donne si sono convinti a ricevere la doppia dose. Personalmente, il COVID-19 mi spaventa molto di più rispetto ai possibili effetti collaterali del vaccino. Djokovic dovrebbe dare il buon esempio in questa difficile situazione”.

OMNISPORT