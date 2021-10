NBA, 76ers: Joel Embiid non si accontenta della vittoria

29-10-2021 10:55

Dopo la seconda sconfitta stagionale patita a New York contro i Knicks, Philadelphia si riscatta. Terza vittoria per i 76ers che domanoDetroit ancora con lo zero nella casella delle partite vinte.

Nonostante la vittoria, i Sixers hanno dimostrato di avere ancora qualche mancanza per poter essere una contender a tutti gli effetti, come sottolineato da Embiid, MVP del match, nel dopo partita: “Dobbiamo fare molto meglio. Nessuna mancanza di rispetto per Detroit, ma non hanno ancora vinto una partita. Quindi non possiamo essere contenti della nostra prestazione questa sera. Non c’è alcun motivo per essere felici. Dobbiamo difendere molto meglio di come abbiamo fatto fin ora. Dobbiamo marcare il nostro uomo. Ora come ora, non siamo stati in grado di farlo. Quindi questo crea un sacco di rotazioni, e le squadre avversarie stanno segnando molte triple.”

In stagione, Joel Embiid sta viaggiando con 19.3 punti, 7.3 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e con il 40% da oltre l’arco ed è grazie a lui se negli ultimi minuti Philadelphia ha colto una vittoria che stava incredibilmente sfuggendo di mano, grazie alla volontà di crederci fino in fondo dei Pistons.

