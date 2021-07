NBA: al via le Finals, Antetokounmpo in dubbio

Nella notte al via le Finals NBA. Si giocano il titolo Milwaukee e Phoenix. Tanta preoccupazione per i Bucks per le condizioni fisiche di Antetokounmpo (infortunatosi al ginocchio contro gli Hawks).

Come riportato da ESPN, il due volte MVP è a forte rischio per gara 1. “Sta facendo importanti progressi”, le parole di coach Budenholzer. Consiglio anche da parte di MIddleton: “Gli ho detto di non correre troppo con i tempi di recupero per evitare guai maggiori”.

OMNISPORT | 06-07-2021 07:43