NBA: brilla Curry ma vincono i Pacers

Solo tre gare NBA nella notte. Nonostante 39 punti di uno scintillante Curry (6/16 da tre), Golden State perde all’overtime, contro Indiana (121-117 il finale). Male Thompson: 12 punti ma con 17 tiri tentati.

Colpo di New Orleans che vince in casa dei Knicks 102-91 mentre Phoenix si sbarazza di Dallas (109-101 il finale) grazie ad una grande rimonta nel quarto periodo (35 a 19 per i Suns).

I risultati della notte:

DALLAS MAVERICKS-PHOENIX SUNS 101-109

NEW YORK KNICKS-NEW ORLEANS PELICANS 91-102

GOLDEN STATE WARRIORS-INDIANA PACERS 117-121 OT

