NBA, Carmelo Anthony: "Lillard è una persona magnifica. Portland? Sarò sempre legato”

L’ultima puntata di All The Smoke che ha visto come protagonista Carmelo Anthony ha chiaramente regalato diversi temi di discussione: dalla sua nuova avventura con i Los Angeles Lakers di LeBron James, a qualche aneddoto legato a Kobe Bryant, fino al suo addio ai Portland Trail Blazers.

“Portland è stata una tappa speciale nel mio percorso. I Blazers mi hanno voluto con loro, facendomi tornare a giocare. E questo era tutto quello che volevo fare: tornare a giocare a basket. Ragazzi, mi piace troppo giocare a pallacanestro. Volevo essere in campo. Poi, giocare con Dame, giocare con CJ… wow. Mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno permesso di conoscere la città, la franchigia. È stato davvero speciale. Dovevo ringraziarli in qualche maniera, quindi ho dato tutto quello che avevo per loro.”

Successivamente, Melo ha voluto sottolineare pubblicamente la qualità di Damian Lillard, come persona e come giocatore:

“Dame è una persona vera. Mi ha accolto dicendomi: ‘Amico, non ci interessa quello che dicono gli altri su di te. Sappiamo che puoi giocare. So che puoi giocare. Voglio sentirmelo dire anche da te’. Quindi quando hai qualcuno del genere, che ti culla, rende la situazione più facile. Ho sempre detto che Dame è uno dei migliori in circolazione. Ma non solo nel gioco della pallacanestro. Come persona non c’è nessuno meglio di lui.”

OMNISPORT | 23-08-2021 14:41