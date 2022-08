NBA, colpo di scena per Durant: resta a Brooklyn

23-08-2022 19:25

La telenovela riguardo il futuro di Kevin Durant è finita con il colpo a sorpresa. Il giocatore resta infatti ai Brooklyn Nets, ritirando così la richiesta di essere ceduto. Ad annunciarlo la stessa franchigia con un comunicato del General Manager Sean Marks: “Steve Nash e io abbiamo incontrato Kevin Durant ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership”.

“Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a Brooklyn“, ha aggiunto lo stesso GM. Durant tenterà così di nuovo l’assalto all’anello con i Nets insieme a Kyrie Irving. Le varie squadre interessate, come Memphis, Minnesota, Phoenix, Miami e Boston, non hanno raggiunto la cifra richiesta da Brooklyn.