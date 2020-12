NBA, con una lettera John Wall saluta gli Wizards

Dopo molti anni, Wall ha capito di non essere più al centro del progetto dei Washington Wizards, e dunque a chiesto la cessione. Ed ecco che diventa realtà il trasferimento agli Houston Rockets. John Wall dedica alla città e alal squadra una toccante lettera per dire addio al passato.

“10 anni sono un periodo lunghissimo, a pensarci. Arrivai a DC come un ragazzino esile di 19 anni con tanti sogni e obiettivi. Voi mi avete accolto a braccia aperte, mi avete cullato si dal primo giorno. Da giovane rookie a All-Star, ho fatto di tutto per rendervi fieri di me, sia nei periodi migliori come quella gara 6 contro Boston, sia nei momenti difficili come gli infortuni e la riabilitazione e ho sempre sentito forte il vostro amore. E sappiate che anche io amerò sempre DC. Forse non vestirò mai più quella maglia ma non dimenticherò mai cosa rappresenta per voi tutti. Questo non è il modo in cui avrei voluto salutarvi quindi non vi dirò addio, ma… GRAZIE“. Questo il contenuto della lettera, che farà sicuramente piacere ai tifosi.

OMNISPORT | 04-12-2020 16:50