NBA: convincenti vittorie per Nets e Suns

Grandi emozioni nei play-off NBA. Brooklyn, senza Harden (fermo per il noto problema al ginocchio), si impone su Milwaukee anche in gara 2 (125-86 il finale). Decisivo Durant, autore di 32 punti. Non incide Antetokounmpo (18 punti).

Ad Ovest, Phoenix è on fire. Dopo aver eliminato i LA Lakers di James, Paul e compagni iniziano con una vittoria la serie con Denver (122-105). Jokic fatica: 22 punti ma con un non eccellente 10/23 al tiro.

I risultati della notte:

BROOKLYN NETS – MILWAUKEE BUCKS 125-86 (SERIE 2-0)

PHOENIX SUNS – DENVER NUGGETS 122-105 (SERIE 1-0)

OMNISPORT | 08-06-2021 07:20