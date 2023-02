NBA: Denver cade senza Jokic, Orlando festeggia con Banchero

Sconfitte anche per Philadelphia, Memphis e Sacramento.

06-02-2023 08:09

Tante le gare nella notte NBA. Senza il suo asso Jokic, Denver perde, nettamente, la sfida con Minnesota (128-98). Passo falso anche per Philadelphia. Nonostante 31 punti del solito Embiid, i 76ers si arrendono a New York (108-97). Vittoria, in volata, anche di Toronto che sorprende Memphis (106-103).

Bene Cleveland: 122-103 ai danni di Indiana. Cade, rovinosamente, anche Sacramento. New Orleans si impone con un secco 136-104 (30 punti per un eccellente Murphy III). Infine, bel successo di Orlando sul campo di Charlotte (119-113). Banchero chiude la sua prestazione con 22 punti ma con un non eccelso 6/20 al tiro. Orta il record dei Magic è di 22 vittorie e 32 sconfitte.