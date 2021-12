NBA, Doncic: "Devo migliorare la condizione fisica"

08-12-2021 13:16

Luka Doncic era arrivato al training camp di Dallas con 118 chili di peso, mentre il suo peso ideale si attesta intorno ai 104. Chili che pesavano e che hanno in parte impedito di correre all’uomo-faro della franchigia.

Non si è nascosto, poi, Luka Doncic in sede di conferenza stampa dopo la sconfitta: “Questo argomento sarà discusso, come no. So che devo fare di meglio. Ho avuto una lunga estate, ho fatto le Olimpiadi. Mi sono preso tre settimane di pausa e mi sono rilassato un po’. Potrebbe essere troppo. Ho solo bisogno di rimettermi in carreggiata”.

Lo sloveno ha anche risposto a una critica arrivata da parte di Reggie Miller su TNT circa la sua condizione fisica. “So di dover fare meglio”, ha detto la stella dei Dallas Mavericks.

