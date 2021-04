NBA: Doncic e Irving regalano spettacolo

Sette le gare di regular season NBA disputate nella notte. Bel successo di Brooklyn che si impone nel derby con New York (114-112) grazie a 40 punti di Irving. Problemi per Harden, uscito per infortunio dopo solo quattro minuti di gioco.

Brilla Doncic che, con 31 punti a referto, regala il successo ai suoi Mavs ai danni dei Jazz (111-.103). Melli parte nello starting five. Per l’azzurro, 32 minuti in campo con zero punti (0/7 al tiro) ma sette rimbalzi.

Questi i risultati della notte:

DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 111-103

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 114-112

TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 103-101

SAN ANTONIO SPURS-CLEVELAND CAVALIERS 101-125

HOUSTON ROCKETS-PHOENIX SUNS 130-133

MINNESOTA TIMBERWOLVES-SACRAMENTO KINGS 116-106

OKLAHOMA CITY THUNDER-DETROIT PISTONS 108-132

